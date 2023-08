Dode en verschillende gewonden bij gasontploffing in dokterspraktijk in Zemst

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en of er nog mensen in het gebouw — © if

In een dokterspraktijk in de Zemstse deelgemeente Elewijt is een dode gevallen bij een gasontploffing. Verschillende anderen raakten gewond.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De ontploffing vond plaats rond 7.15 uur op donderdagmorgen. Het is op dit moment nog onzeker of er nog mensen aanwezig zijn in het gebouw. De hulpdiensten stelden een perimeter in. Boven de groepspraktijk zijn er appartementen. Er hangt een grote rookpluim boven het gebouw. De schade is volgens de eerste vaststellingen groot.