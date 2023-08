Bij een brand in een zakenwijk in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 58 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat melden de hulpdiensten.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit. Het gaat om een pand van zowat vijf verdiepingen in het zakendistrict van Johannesburg. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.