Hasselt

De Hasseltse vioolbouwer Gert Schrijvers heeft op een veiling in het Verenigd Koninkrijk de sigaar gekocht die Winston Churchill rookte in 1963 toen hij in zijn thuisbioscoop ‘Ben Hur’ bekeek. ‘Ik was zo blij als een kind toen de veiling afgelopen was en ik de sigaar binnen haalde’, zegt Schrijvers.