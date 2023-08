Zware overstromingen en veel schade in Florida na orkaan Idalia

Idalia kwam om 07.45 uur plaatselijke tijd met windsnelheden tot 150 km/u aan land in de buurt van Keaton Beach in Florida als een orkaan van categorie 3 op een schaal van 5, aldus het National Hurricane Center (NHC). De orkaan is sindsdien gedegradeerd tot een orkaan van categorie 1.

In sommige steden in de Amerikaanse staat steeg het water zeer snel, maar er zijn nog geen dodelijke slachtoffers gemeld, zei gouverneur Ron DeSantis op een persconferentie. Idalia rukte tientallen bomen uit en in Cedar Key, aan de kust, werden golven gemeten van meer dan 2 meter hoog, een recordpeil voor het gebied.

De orkaan rukte ook elektriciteitskabels uit. In Florida zaten woensdag bijna 300.000 huizen zonder stroom. In Georgia ging het om meer dan 200.000 woningen.

‘Idalia is de krachtigste storm die in meer dan 100 jaar in dit deel van Florida aan land is gekomen’, zei Deanne Criswell, hoofd van het federale agentschap verantwoordelijk voor natuurrampen (FEMA). Hij voegde eraan toe dat 1.500 federale medewerkers zijn ingezet.

President Joe Biden benadrukte woensdag de noodzaak om ‘waakzaam te blijven’, nu de orkaan zijn weg vervolgt over het zuidoosten van de Verenigde Staten.