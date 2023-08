Gyrano Kerk trapt Antwerp naar Champions League-hemel

Gyrano Kerk bezorgde Antwerp zekerheid over een plekje in de Champions League. — © BELGA

Antwerp staat voor het eerst in zijn geschiedenis in de groepsfase van de Champions League. Het was invaller Gyrano Kerk die de landskampioen naar de hemel schoot.

Het was na dik 70 minuten dat ­Vines de bal pakte, snel naar Balikwisha ingooide, die al met zijn ­derde uitstekende voorzet van de avond strooide. Eerst had Muja nog gemist, maar Kerk duwde binnen. Zo schoot de Nederlander, over wie nog twijfels bestonden, zich in de geschiedenisboeken van de oudste club van het land.

Maar het was zeker ook de verdienste van Balikwisha, die zoals heel Antwerp een volwassen wedstrijd speelde. Na de late gelijkmaker van AEK was daar weer Balikwisha die de 1–2 op het bord schoot. Samen met de defensie was Balikwisha de absolute uitblinker. Een referentiematch voor de 22-jarige aanvaller.

Gretig begin

De kwalificatie van Antwerp is onomstreden. Het kwam in Athene al bij al minder in de problemen dan vorige week in de thuiswedstrijd. Trainer Mark van Bommel had zijn pionnen andermaal goed neergezet. Verdedigend stond rood-wit pal. Alderweireld en Coulibaly waren ijzersterk. Er was op het uur ­paniek toen Alderweireld met een schouderblessure uitviel, maar ook daarna gaf Antwerp geen krimp met Zeno Van den Bosch. Een volwassen prestatie. ‘Paniek bij de 1–1? Eigenlijk niet’, zei de 18-jarige Arthur Vermeeren. ‘Iedereen bleef er vrij rustig onder omdat we weten dat we defensief sterk staan. We waren er vrij zeker van dat we het konden vasthouden.’

Goede intenties

Mark van Bommel had verrassend voor Muja in de plaats van Ondrejka gekozen. Zo stonden er tien van de elf spelers die vorig seizoen de titel pakten, tussen de lijnen. De Kosovaar begon gretig, maar zakte nadien wat weg. Ook Vincent Janssen had het moeilijk. Hij kreeg niet altijd de gewenste steun en stond tegen het duo Moukoudi-Vida, twee mannetjesputters.

AEK Athene had in de eerste helft het overwicht, maar grootste kans voor de Grieken kwam er pas na slecht uitverdedigen van Butez. De doelman zette het zelf recht door het schot van Ponce onschadelijk te maken. Het was eigenlijk bij dat uitverdedigen dat Antwerp voor het meeste Griekse gevaar zorgde. Butez gooide het na verloop van tijd dan ook overboord en trapte gewoon uit. AEK duwde Antwerp zo veel mogelijk achteruit. Het leverde alleen een gevaarlijke kopbal van Ponce (naast) op. De Belgische landskampioen kwam er op zijn beurt te weinig uit. De tegenaanval bleef in de eerste helft te veel in de goede intenties steken, de uitvoering was te slordig.

Bloed, zweet en tranen

Ook na de blessure van Alderweireld hield de defensie van Antwerp stand. Tot in de slotminuut de gelijkmaker van Araujo uit de lucht viel. Even stond Antwerp onder druk maar Balikwisha nam alle twijfels weg. ‘Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar dat wisten we op voorhand’, zei doelpuntenmaker Kerk. ‘Vanuit onze kwaliteiten hebben we het afgewerkt. We spelen met een jonge ploeg maar we hebben het volwassen aangepakt.’

Vandaag vanaf 18 uur weet Antwerp of het tussen september en december Manchester City, Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern München of Manchester United … over de vloer krijgt.