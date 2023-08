‘Onbetaalbare’ Griekse eilanden kampen met tekort aan medisch personeel

Een 78-jarige vrouw die flauwviel tijdens het zwemmen en pas twee uur later behandeld werd, een 19-jarige die acht maanden zwanger was en een 63-jarige die nog haastig in een terreinwagen werd geladen, maar het ziekenhuis niet haalde. Het zijn enkele van de negen mensen die volgens Griekse gezondheidsdiensten deze zomer overleden, omdat de medische diensten er overbevraagd zijn.

‘We hebben elf mensen nodig om 24 uur op zeven een ambulance te kunnen aanbieden op Kos’, zei Giorgos Mathiopoulos van de ambulanciersdienst Ekav tegen nieuwssite Politico. Het eiland Kos heeft drie ambulances, maar kan er door personeelstekorten maar één laten uitrijden. Twee van de elf ambulanciers gaan er volgend jaar ook nog eens op pensioen. Dat vergroot de risico’s voor de 40.000 inwoners en de 1 miljoen toeristen die er ’s zomers neerstrijken. ‘Overal in het land vallen gaten in de nooddiensten.’Eerder dit jaar schreef de Griekse krant Ekathimerini dat het eiland Limnos geen anesthesist meer heeft. ‘Dat heeft een domino-effect op de rest van onze werking’, waarschuwde de directeur van het lokale ziekenhuis. Santorini, een van de populairste Griekse eilanden, zit in dezelfde situatie. Op Naxos is er geen gynaecoloog meer.

Brandweer opgetrommeld

Ook op het Griekse vasteland staat het systeem voor dringende medische zorg ‘op kraken’, citeert nieuwssite Politico het hoofd van ambulanciersdienst Ekav. Maar het tekort aan medisch personeel is vooral nijpend op de eilanden. De kleinste eilanden hebben vaak geen vaste dokters meer. Ze moeten een cashbonus gebruiken om mensen tijdelijk aan te trekken.

Maar op de toeristische eilanden zijn de huurprijzen en de levenskosten ook veel hoger. ‘Het is moeilijk voor verplegers of dokters om er logement te vinden’, vertelde internist Theodoros Vasilakopoulos (Universiteit Athene) aan lokale media.

‘Waarom zou een verpleegster verhuizen naar een van de eilanden voor 800 euro per maand, als de huur en boodschappen daar onbetaalbaar zijn met dat loon?’, vroeg Michalis Giannakos van de Panhelleense Federatie van Openbare Ziekenhuizen in Ekathimerini. De beroeps­vereniging voor artsen wil dat de overheid in extra tegemoetkomingen voorziet. Maar ondanks de kritiek lijkt Athene dat niet van plan. Brandweerlui, militairen en taxichauffeurs worden opgetrommeld om tijdelijk gaten te vullen.

De lonen voor medisch personeel liggen in Griekenland relatief laag. In 2020 verdienden Griekse specialisten bijna drie keer minder dan hun Belgische collega’s, volgens de Oeso. Samen met onder andere dokters uit Polen, Hongarije en Slovakije bengelen de Griekse artsen onderaan het Europese klassement. Vanaf 2012 bespaarde Griekenland systematisch op gezondheidszorg, wat geregeld tot betogingen leidde. In 2017 waarschuwde Giannakos al eens dat ziekenhuizen ‘gevarenzones’ waren geworden. ‘Patiënten liggen op bedden die niet deftig gereinigd zijn, verplegers zijn zo overwerkt dat ze hun handen tussendoor niet kunnen wassen, en vaak is er toch geen antibacteriële zeep.’ Volgens Giannakos zijn er de afgelopen twee jaar minstens tienduizend dokters en verplegers vertrokken naar het buitenland.