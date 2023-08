Moeder Luis Rubiales moet naar ziekenhuis op derde dag hongerstaking

Ángeles Béjar, de moeder van de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales, is naar het ziekenhuis gebracht. Ze was in hongerstaking gegaan om haar zoon te steunen.

Ángeles Béjar was met de hongerstaking begonnen om de ‘onmenselijke en bloederige jacht’ op haar zoon aan te klagen. Luis Rubiales was in een storm beland nadat hij de speelster Jenni Hermoso vol op de mond had gekust bij de finale van het WK voetbal.

‘Haar voeten waren gezwollen, ze was moe en had hartkloppingen’, zegt de pastoor van de Divina Pastora-kerk van Motril, waar Béjar zich sinds maandag opgesloten had om in hongerstaking te gaan. Haar toestand ging zo achteruit dat haar familie woensdag besloot dat ze naar het Santa Ana-hospitaal overgebracht moest worden. Béjar zou de kerk op eigen kracht verlaten hebben.

De moeder van Rubiales was van plan om in de kerk blijven tot ‘rechtvaardigheid geschiedt’ en de ‘heksenjacht’ op haar zoon zou stoppen. Ze vroeg Hermoso om ‘de waarheid te zeggen’ en ‘terug te komen op de versie van de feiten die ze in het begin vertelde’.