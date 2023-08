Politieke reclame opnieuw welkom op X

Op X, het voormalige Twitter, zijn voor het eerst in jaren weer politieke advertenties toegelaten. De voormalige ceo Jack Dorsey had die in 2019 verboden, maar de huidige eigenaar Elon Musk heeft dat verbod afgevoerd. Hij doet dat op iets meer dan een jaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De beslissing is volgens een mededeling van het bedrijf genomen in het belang van de vrije meningsuiting, maar de sterk teruggevallen reclame-inkomsten spelen wellicht ook een rol. (dod)