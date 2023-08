Theaterauteur Karst Woudstra overleden

De Nederlandse ­theatermaker en toneelschrijver Karst Woudstra is overleden op 76-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam.

Van 1980 tot 1985 was Woudstra artistiek leider van Het Publiekstheater, de voorloper van Toneelgroep Amsterdam (nu ITA). Hij schreef verschillende toneelstukken en vertaalde het werk van Lars Norén, die hij had leren kennen toen hij in de jaren 60 in Zweden studeerde, naar het Nederlands.

Woudstra woonde een tijdje in België en regisseerde ook ­elders in Europa. (ft)