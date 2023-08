Iraanse gewichtheffer krijgt levenslange schorsing door foto met Israëlische tegenstander

De Iraanse gewichtheffer Mostafa Rajaei werd door de Iraanse gewichtheffederatie levenslang geschorst omdat hij met zijn Israëlische tegenstander op de foto geweest is en diens hand schudde.

Mostafa Rajaei, een voormalig lid van het nationale gewichthefteam van Iran, nam vorige week deel aan het World Masters Championship in Polen. Dat was een niet-professionele match waaraan meer dan 1000 deelnemers uit 47 landen deelnamen. Rajaej werd er tweede, de Israëlier Maksim Svirsky werd derde. Op een foto poseert de veertigjarige Iraniër met de Iraanse vlag om zijn schouders op het podium waar Svirsky met de Israëliër, op een andere schudt hij de hand van Svirsky.

Dat was genoeg voor de Iraanse bond om hem voor de rest van zijn leven te schorsen en hem eveneens levenslang de toegang te ontzeggen tot sportfaciliteiten. Het delegatiehoofd van de Iraanse gewichtheffers op de wedstrijd, Hamid Salehinia, werd eveneens ontslagen. ‘De positie van de federatie is dezelfde als die van het heilige establishment van de Islamitische Republiek van Iran’, stelde de gewichthef federatie. Volgens het staatsnieuwsagentschap Irna zou hij de ‘rode lijnen van de Islamitische republiek overtreden hebben’.

Expres verloren

Iran en Israël leven al jaren op gespannen voet, omdat de Iraanse regering Israël niet erkent als land. Iraanse autoriteiten verbieden daarom atleten om de directe competitie met Israëlische tegenstanders aan te gaan. Dat leverde al eerder problemen: in 2019 verloor de Iraniër Saeied Mollaei, destijds de nummer één in het judo bij de -81 kg, naar eigen zeggen met opzet van Matthias Casse, zodat hij in de finale niet tegen de Israëlische Sagi Muki zou moeten vechten.

Dat zou hem zijn opgedragen door de Iraanse minister van Sport. De Internationale Judofederatie besloot daarop de Iraanse bond toen voor vier jaar te schorsen. Mollaei vluchtte weg uit Iran uit angst voor represailles en kwam later uit voor Mongolië. Ook schaker Alireza Firouzja ontvluchtte Iran, nadat hij een verbod had gekregen om in 2019 deel te nemen aan het wereldkampioenschap.