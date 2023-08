Elise Mertens redt twee matchballen en zwoegt zich na bijna drie uur naar derde ronde US Open

Elise Mertens staat in de derde ronde van de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. De Limburgse, het 32ste reekshoofd in New York, overleefde twee matchballen en was in drie sets te sterk voor thuisspeelster Danielle Collins.

Mertens had het publiek niet aan haar zijde in het goed gevulde Louis Armstrong Stadium. Collins is een van de beste Amerikaanse tennisspeelsters ter wereld en nummer 34 van de wereld, na een comeback vanwege zware baarmoederproblemen. En in de eerste set liep alles goed voor de thuisspeelster, die de eerste veldslag won met 6–3.

Daarna kwam Mertens beter voor de dag, met onder andere een fantastische lob. De tweede set ging echter naar een tiebreak en daarin dwong Collins twee matchballen af. Die werden echter weggewerkt door de Limburgse, die de tweede set pakte met 9–7 in de tiebreak.

In de beslissende derde set krikte Mertens haar niveau op en dwong ze Collins vaak in de fout. Uiteindelijk stoomde onze landgenote door naar 6–1-setwinst en een plek in de derde ronde. Daarin neemt Mertens het op tegen nog een Amerikaanse, zesde reekshoofd en toptalent Coco Gauff.