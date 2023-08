Crevits investeert 1,2 miljoen euro extra in hulplijnen

Crevits verwijst naar de zaak van Sven Pichal die heel wat mensen beroert. ‘De berichtgeving kan ervoor zorgen dat slachtoffers weer geconfronteerd worden met wat zij zelf meegemaakt hebben’, aldus Crevits. ‘Het is belangrijk dat ze weten waar zij terechtkunnen voor hulp en een gesprek. Maar ook mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten kunnen terecht voor hulp.’

Crevits investeert daarom 1,2 miljoen euro in de hulplijnen Nupraatikerover.be, 1712, Stop It Now! en Autisme Chat, en in online hulpverlening rond geestelijke gezondheid.

‘Met de extra middelen willen we de hulplijnen versterken zodat zij hun aanbod kunnen uitbreiden en mensen contact met hen kunnen opnemen. Ook een nauwere samenwerking tussen de hulplijnen kan versterkend werken voor de mensen die contact opnemen.

Wie zich zorgen maakt over zijn eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen, kan terecht bij de hulplijn ‘Stop it Now!’ op het gratis nummer 0800 200 50 of op stopitnow.be.