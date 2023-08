Geen kassa voor fans van Ana de Armas

Ana de Armas, hier in de film ‘No time to die’. — © danjaq/mgm

Twee fans van de Cubaanse actrice Ana de Armas voelden zich bedrogen door de trailer van de romantische komedie Yesterday en dienden vorig jaar klacht in tegen filmmaatschappij Universal. Ze eisten 5 miljoen dollar in naam van alle teleurgestelde kijkers. Maar de rechter heeft hen maandag wandelen gestuurd.

In de trailer voor Yesterday is De Armas te zien, in de film niet. De rechter vindt dat de fans zelf verantwoordelijk zijn voor de door hen geleden financiële schade – 3,99 dollar voor de huur van de film via Amazon Prime. Hij is er niet van overtuigd dat ze de film huurden vanwege het mogelijke voorkomen erin van De Armas.

Dat een van de twee klagers, Conor Woulfe, de film vervolgens nog een tweede keer huurde bij Google Play, in de (verkeerde) veronderstelling dat het om een director’s cut zou gaan waar De Armas wél in te zien zou zijn, pleitte volgens de rechter niet in hun voordeel.

In de film van Danny Boyle uit 2019 waren onder meer Himesh Patel, Lily James en Ed Sheeran wél te zien. Het personage van Patel flirtte in een aantal weggelaten scènes met dat van Ana de Armas, zelf bekend uit Knives out en Blade runner 2049. (dod)