Grote investering in België voor de productie van ’s werelds eerste malariavaccin

Het Britse farmaconcern GSK is fors aan het investeren in zijn Belgische vaccintak. Het investeert 250 miljoen euro in een nieuwe en grotere vriesdroogfabriek. Die is onder meer nodig voor ’s werelds eerste malaria­vaccin.

In het Waals-Brabantse Waver heeft het farmabedrijf GSK woensdagmorgen de officiële start gegeven voor de bouw van een vriesdroogfabriek voor vaccins. Het gaat om een modernisering en uitbreiding. Streefdoel is om de installaties in de eerste helft van 2027 in gebruik te nemen.

De investering was nodig omdat het bedrijf onlangs enkele nieuwe vaccins heeft gelanceerd, zegt Rudi Rosolen, die verantwoordelijk is voor de vaccinproductie van GSK in België. Het gaat onder meer om het eerste vaccin ooit tegen malaria (moeraskoorts) en nieuwe vaccins tegen gordelroos (zona) en RSV (een luchtweginfectie). Een grotere fabriek is nodig om de vaccins af te vullen in flesjes en te vriesdrogen, aldus Rosolen.

Vriesdrogen is overigens een cruciaal onderdeel bij het maken van het malariavaccin. De productie van dat vaccin is namelijk integraal bestemd voor het vaccineren van jonge kinderen in regio’s rond de evenaar, waar heel veel mensen, en in het bijzonder kinderen, zwaar getroffen worden door deze ziekte. Door het vaccin te vriesdrogen kan het veel makkelijker getransporteerd worden en blijft de kwaliteit ook veel langer gewaarborgd.

250 miljoen

Met de bouw van de nieuwe vriesdroog- en afvulfabriek is een investering gemoeid van meer dan 250 miljoen euro, aldus GSK. Het is meteen de grootste investering van GSK in zijn Belgische vaccinactiviteiten sinds een herstructurering in 2020, waarbij bijna 400 jobs geschrapt werden. In diezelfde periode incasseerde de vaccintak van GSK nog een tweede opdoffer: de ontwikkeling van een covid-19-vaccin liep niet van een leien dakje.

9.000 jobs

Volgens de topman van GSK in België, Emmanuel Amory, is er toen ten onrechte twijfel gezaaid of er nog wel geïnvesteerd zou worden in de Belgische vaccintak die in drie vestigingen in Waals-Brabant (Waver, Rixensart en Gembloux) werk biedt aan bijna 9.000 mensen. ‘Elk jaar wordt in België tussen de 300 en 500 miljoen euro geïnvesteerd in de vaccinactiviteiten’.

De vriesdroogfabriek is een van de grootste investeringen sinds jaren. Voor de Britse farmagroep GSK gaat het ook om een groot bedrag, voegt hij eraan toe. ‘250 miljoen euro is goed voor 10 procent van wat het in totaal jaarlijks investeert.’

GSK-woordvoerster Elisabeth Van Damme geeft aan dat er nog een ander groot investeringsproject op komst is. De vaccinmaker heeft ook groen licht gekregen voor de bouw van een installatie die vaccins zal produceren voor gebruik tijdens klinische testen.