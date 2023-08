Veteraan van ‘The New York Times’ Mark Thompson moet CNN redden

De man die The New York Times van een krimpende krant omtoverde in misschien wel ’s werelds meest succesvolle onlinenieuwsorganisatie, gaat proberen dat kunstje over te doen bij de sukkelende nieuwszender CNN.

CNN krijgt zijn derde baas in iets meer dan een jaar. Deze keer kiest moederbedrijf Warner Bros. Discovery voor een ervaren rot uit de nieuwsbusiness: de 66-jarige Brit Mark Thompson, van 2012 tot 2020 ceo van The New York Times en voordien acht jaar lang directeur-generaal van de BBC.

Thompson komt aan het hoofd van een ontredderde organisatie. Begin 2022 moest ceo Jeff Zucker opstappen bij CNN vanwege een relatie met een medewerkster. Hij werd opgevolgd door tv-producer Chris Licht. Maar die werd door de redactie weinig gesmaakt en zong het amper iets meer dan een jaar uit. Hij werd in juni wandelen gestuurd na een aantal misstappen, waaronder een totaal uit de hand gelopen live-interview met Donald Trump. Sindsdien was David Zaslav, ceo van Warner Bros. Discovery, op zoek naar een nieuwe CNN-baas.

Licht probeerde CNN te herpositioneren in het politieke centrum, vanuit de redenering dat de Amerikaanse kijker de voortdurende polarisering beu was. Dat bleek een misvatting: CNN haalt tegenwoordig in primetime nog maar half zoveel kijkers als de uitgesproken progressieve nieuwszender MSNBC. Het conservatieve Fox News is veruit de grootste.

Lichts eerste opvallende beleidsdaad als chef van CNN was het opdoeken van de streamingdienst CNN+, die amper een maand voordien was gelanceerd. CNN+ was het geesteskind van zijn voorganger, Jeff Zucker. Het idee van een aparte streamingdienst voor nieuws botste met de plannen van Warner Bros. Discovery, net ontstaan uit de fusie van Warner en Discovery, om in te zetten op één overkoepelende streamingdienst die intussen de naam Max kreeg. Een streamingversie van CNN zal weldra deel uitmaken van Max, werd vorige week aangekondigd.

Thompson wordt beschouwd als de redder van The New York Times: hij gidste de sukkelende krant het digitale tijdperk in en maakte er zowat de meest succesvolle onlinenieuwsorganisatie ter wereld van. Bij CNN wacht hem een gelijkaardige uitdaging: lineaire zenders in de VS zien hun kijkcijfers momenteel sterk terugvallen. (dod)