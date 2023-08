De kunst van de mugshot

Een strowolk op zijn hoofd, een misnoegde blik, een rode stropdas die nog enigszins zijn presidentieel verleden oproept, maar die slecht belicht is. Alles is onscherp in beeld gebracht en van scherptediepte is geen sprake. De mugshot – politiefoto – van Donald Trump werd op 24 augustus in de gevangenis van Georgia gemaakt, naar aanleiding van zijn mogelijke beïnvloeding van de verkiezingsuitslag van de staat Georgia in 2020.

Mugshot van Donald Trump. — © Fulton County Sheriff’s Office via reuters

De 18 andere mensen die voor dezelfde feiten werden aangeklaagd, zijn op dezelfde manier gefotografeerd. Politiefoto’s zijn bedoeld om zo feitelijk mogelijk te zijn, om niets te insinueren. De foto’s moeten vooral de persoon duidelijk en herkenbaar in beeld brengen. Maar juist omwille van hun politioneel gebruik, kunnen deze foto’s een schijn van criminaliteit voor de dag leggen.

Daarin schuilt net de kracht van de fotografie: een beeltenis krijgt vorm in je hoofd en niet alleen in het fotoframe. En daar maakt Trump natuurlijk gretig gebruik van. Zijn mugshot gebruikt hij om zich als slachtoffer van het politieke systeem te profileren, als miskende president.

Een mugshot is zowat het tegenovergestelde van een zelfportret, waar alles naar believen gestuurd kan worden. Een politiefoto geeft de beklaagde geen inspraak in hoe hij of zij in beeld wordt gebracht. Althans, zo lijkt het, want de beklaagde heeft steeds de mogelijkheid om subtiel te reageren op de fotograaf, om met zijn gelaatsuitdrukking een bepaalde emotie op te wekken. En net dat maakt mugshotfotografie zo boeiend.

Mugshot van Martin Luther King, na zijn arrestatie in Birmingham, Alabama, 1963. De foto werd later ingekleurd. — © getty

Mugshot van de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks, 1956. — © getty

Mugshot van Bill Cosby, aangeklaagd voor zedenfeiten. 2018. — © getty

Michael Jackson, 2003 (l) en Heather Locklear, 2018 (r). — © getty

De eerste politiefoto’s zouden uit België komen, waar men omstreeks 1840 gevangenen fotografeerde. Deze portretten zouden de identificatie van personen moeten vergemakkelijken, wanneer ze nieuwe feiten plegen na hun vrijlating. Al snel werd het gebruik ook elders in de wereld toegepast. Maar het is de Franse Alphonse Bertillon, de grondlegger van de criminele antropometrie, die de mugshots rond 1912 gestandaardiseerd heeft. Voortaan werden de beklaagden frontaal en zijdelings in beeld gebracht en secuur belicht.

Zelfportret van Alphonse Bertillon, 1912. — © getty

Bertillonage, systeem voor de identificatie van criminelen gebaseerd op antropometrie door Alphonse Bertillon, 1904. — © getty

Er bestaat inmiddels een canon van beroemde politiefoto’s. Sommigen zijn tragisch, anderen zijn iconisch, grappig of angstaanjagend. De mugshot van Trump zal ongetwijfeld deel uitmaken van deze canon.

Zanger Frank Sinatra poseert voor een politiefoto nadat hij gearresteerd en beschuldigd werd van ‘vreemdgaan met een getrouwde vrouw’ in 1938 in Bergen County, New Jersey. — © getty

De mugshot van William Stanley Moore werd voorzien van deze begeleidende tekst: ‘Opiumdealer die opereert met grote hoeveelheden vervalste opium en cocaïne. Hij is ook werfarbeider en werkt samen met dieven aan de waterkant en drugshandelaren.’ 1925. — © rr