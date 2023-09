Welke hete saus pept elke maaltijd op?

WAAR IS DE GIN?

Immune booster hotsauce met jalapeño, limoen & ginRaijmakers Heetmakers

Hotsauce bewijst dat de mens een diep sadomasochistisch wezen is. De capsaïcine, de stofjes uit de peper die het hete effect op onze tong veroorzaken, zijn bedoeld als verdedigingsmechanisme van de plant: een soort zelfgemaakt ‘pesticide’ die dieren moet afschrikken. Andere zoogdieren mijden capsaïcine wel degelijk, maar mensen – ho, maar! Die vinden deze chemische oorlogsvoering best prettig. Zo ook de Nederlandse broers Raijmakers, die met deze groene hotsauce de lage landen willen enthousiasmeren om pittiger te eten. De vrij lopende saus ruikt friszuur en fruitig. Ze is mild pikant, kruidig door de knoflook en ui, en fris door het limoensap. De gin proeven we niet. De saus lijkt ons lekker bij gegrilde witte vis, een omelet of een groene gazpacho.

8,95 € voor 150 mlTe koop via www.houseoftaste.nl

OPPEPPER UIT BRUSSEL

Green Light DistrictSwet

Swet is een Brussels hotsauce-fabriekje dat een nieuwe standaard wil zetten: zo willen ze niet alleen inzetten op pikant, maar combineren ze de hete pepers met andere lokale ingrediënten om een gebalanceerde saus te maken, waar je ook zoete, zure en bittere toetsen in proeft. De pepers worden bovendien gekweekt in een Brussels aquaponic-systeem, waarbij het water uit de viskweekvijvers wordt gebruikt om de planten in de serres te bevloeien. In dit flesje met groene saus vind je jalapeño’s, appel en venkel terug. Achteraan kan je lezen hoe pikant het flesje scoort: we hebben hier een exemplaar met 2,5 vlammetjes op 5 te pakken. De saus geeft ons een stevige pikante schop, en wordt dan zoet door de appel en kruidig door de venkel. Een atypische saus die het perfect zou doen als oppepper van een pasta carbonara, bij een stoofpotje met witte bonen, of – gemengd met wat mayonaise – bij een croque monsieur.

8,95 € voor 100 mlTe koop via swet.be

VERSLAVEND LEKKER

Pineapple habaneroHeartbeat hotsauce

Deze oranje-gele saus heeft een mooi volle textuur en ruikt sterk naar zoete ananas. Het is een samenwerking tussen de artisanale hotsauce-makers van Heart Beat uit Canada (die erom bekend staan hun pepers eerst te fermenteren voor ze er saus van maken) en brouwerij Sleeping Giant (waarvan de IPA in de saus terechtkomt voor een extra smaaklaag). De saus heeft stevig wat pit (op de website van Heartbeat krijgt hij 5 op de schaal van 10), maar die verdwijnt weer snel zodat het niet allesoverheersend is. Verder proef je fruitige ananas en een licht bittertje van het bier. Een verslavend lekkere hotsauce die erg toegankelijk is en prima werkt bij frisse ceviche en witte pizza.

10,95 € voor 177 mlTe koop via onder andere heatsupply.nl

DE SAUS VAN DE INTERVIEWS

Hot OnesThe classic hot sauce chili maple

Het internet wemelt van de filmpjes en wedstrijden waarbij heethoofden de uitdaging aangaan om zo pikant mogelijke hotsauce te proeven. Een aanrader in dat genre is de youtubereeks Hot ones, waarin bekende mensen worden geïnterviewd terwijl ze steeds pikantere kippenvleugeltjes voorgeschoteld krijgen. De gasten zijn zo uit het lood geslagen door de neveneffecten van de capsaïcine dat ze verrassend oprecht antwoorden op de vragen die hen worden voorgelegd. Dat de serie ook haar eigen sausjes op de markt brengt, is natuurlijk goede marketing. Wij proeven de milde hotsauce (slechts 2 op een schaal van 10) met rode Fresno-chili en esdoornsiroop, de saus waarmee de deelnemers van het programma starten. De lopende rode saus is rechtdoorzee: denk aan een zoetere versie van een klassieke tabasco met een licht rokerige nasmaak. Perfect voor een klassieke spaghetti of gegrild vlees.

17,95 € voor 148 mlTe koop via onder andere heatsupply.nl

VEEL HITTE VOOR WEINIG GELD

Salsa picante roja de chile habaneroEl Yucateco

Bij het vijfde flesje hotsauce – het pikantste – breekt het zweet mij uit en krijg ik een rood hoofd. Dat is de werking van de befaamde capsaïcine: die prikkelt dezelfde receptoren als échte hitte. Ook al is er geen sprake van een verhoogde temperatuur, toch wordt er een pijnprikkel naar de hersenen gestuurd als we een drupje hotsauce op de tong krijgen. Door dat ‘vals alarm’ schieten ook onze afkoelmechanismen in gang: zweet gutst uit onze poriën en we worden rood omdat de bloedcirculatie in de huid toeneemt. Deze pittige habanerosaus is de meest pikante van de geteste flesjes en meteen ook de goedkoopste. Naast de lang nazinderende pit van de habanero-peper proeven we een mix van kruiden en een frisse nasmaak van azijn. Een perfecte passe-partout die lekker is met schaaldieren, gegrilde kaas of kip op de barbecue.

3,25 € voor 120 mlTe koop via www.pimenton.be