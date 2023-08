Zijn macho’s in Spanje nog altijd de baas?. — © De Standaard

De Spaanse vrouwen zijn wereldkampioen voetbal. Maar daar gaat het al lang niet meer over. Het gaat over de kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales aan speelster Jenni Hermoso gaf. Een faits divers, denkt u? Allerminst: het treft de Spanjaarden recht in het kruis.