Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Woef

‘Er is maar één wezen waarop ik me nooit boos maak, en dat is zij. Zelfs wanneer ik gespannen ben of niets gaat zoals het moet, is zij diegene die me weer rustig krijgt. Ik probeer haar overal mee naartoe te nemen.’ Mooie woorden van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. De rots in zijn leven blijkt zijn dwergkeeshond Liloo te zijn. In de recentste aflevering van het vaktijdschrift Woef praat hij honderduit over zijn dierenliefde.

Woef (2)

Waar te beginnen? Volgens Bouchez heeft Liloo een intenser leven dan veel mensen. Ze was aanvankelijk de hond van zijn vriendin. ‘Zij was trouwens ongerust dat het niet goed zou verlopen tussen ons. Na onze eerste afspraak kwam Lucie thuis met de geur van mijn parfum op haar mouw, en Liloo is er meteen aan beginnen te likken.’ Liloo rent graag in de tuin, ‘maar twee keer heen en weer is genoeg voor haar’. En ze voelt wanneer Bouchez zal thuiskomen. Grote liefde dus. ‘Door zelf een hond te hebben, heb ik meer begrip gekregen voor de band tussen mens en hond. Ik denk dat je een hond moet hebben om in te zien hoe intens die relatie kan zijn. Mensen die dakloos zijn en weigeren om naar een opvangcentrum te gaan omdat ze hun hond niet mogen meenemen, bijvoorbeeld. Vroeger snapte ik dat niet. Nu begrijp ik het.’

Woef (3)

Wie dat ook helemaal begrijpt, is CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, bleek zaterdag al in een interview met Het Laatste Nieuws. Diens chowchow Pamuk komt, samen met Mahdi’s vriendin, op de eerste plaats. ‘Vroeger vond ik het vreemd wanneer mensen zo over hun hond praatten. Wat een rare relatie is dat, dacht ik. Maar sinds Pamuk begrijp ik hen helemaal. Ik krijg het niet uitgelegd, maar die entente is zo speciaal.’

Hoofddoek

Zo veel begrip Bouchez intussen heeft voor daklozen en honden, zo weinig nog steeds voor gesluierde politici. De MR zal de kandidatuur van Saliha Raiss, die Jef Van Damme (Vooruit) moet opvolgen in het college van burgemeester en schepenen van Sint-Jans-Molenbeek, niet ondertekenen. Dat zei Bouchez in een interview met de Brusselse tv-zender BX1. Het feit dat Raiss ervoor kiest de hoofddoek te dragen, is volgens de MR een keuze die onverenigbaar is met een uitvoerend mandaat, zoals dat van schepen. De MR vormt samen met Open VLD en de socialisten de meerderheid in Molenbeek, maar vanuit de oppositie lijken de PVDA en Ecolo de benoeming van Raiss mee te zullen ondersteunen, waardoor ze toch zou worden aangesteld als schepen.