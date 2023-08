Ruimteachtervolgingen en lichtsabelgevechten

1 Zomeravonden: Els Pynoo

VRT 1 21.00-21.30 uur

De zomeravonden zitten er stilaan op, maar Wim Lybaert wist er nog eentje vrij te maken voor Els Pynoo. Ze is de voorlaatste gast in zijn voortuintje en mag daar smullen van door hem bereide zarzuela.

2 Uefa Champions League

VTM 2 20.35-23.30 uur

Het zal erom spannen vanavond in Athene, waar Antwerp tegen AEK een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd moet verdedigen. De groepsfase van de Champions League ligt binnen bereik.

3 Hostage

VTM 4 20.35-22.35 uur

Bruce Willis moet weer gijzelaars gaan bevrijden, en toch is dit geen aflevering uit de Die hard-reeks. In deze sombere, gewelddadige prent uit 2005 is hij de voormalige politieonderhandelaar Jeff Tailey, die niet één maar twee kidnappings tegelijk voor de kiezen krijgt.

4 Ahsoka

Disney+

De vijfde of zesde live-action Star wars-serie van Disney+ is dit, we zijn de tel eerlijk gezegd een beetje kwijt. Maar het is zeker niet de slechtste. Ahsoka heeft een charmante, bijna volledig vrouwelijke cast. De plot is niet meer dan een kapstok voor ruimte-achtervolgingen en lichtsabelgevechten, allemaal zwierig in beeld gebracht.