Toenemende bewolking

Straks

Vanavond verlaten de buien stilaan het noorden en het oosten van het land en volgen er brede opklaringen. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en wordt het meestal zwaarbewolkt. Op een lokale bui na blijft het wel meestal droog. Minima rond 11 graden.

Morgen

Donderdag begint droog met lokaal brede opklaringen, maar een naderende storing doet de bewolking geleidelijk toenemen. Hier en daar valt er ook wat lichte regen of motregen, maar meestal blijft het droog. In het uiterste noorden is de kans op aanhoudende zonneschijn groter. De temperaturen pieken rond 19 graden in het binnenland bij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen.

Volgende dagen

Vrijdag is het betrokken met flinke regenval tijdens de ochtend. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar ook enkele opklaringen. Het kwik schommelt rond 22 graden.

Zaterdag is het aanvankelijk betrokken en licht regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het droger met geleidelijk bredere opklaringen. Het wordt warmer bij maxima rond 23 graden en een zwakke noordoostenwind.

Zondag is het lichtbewolkt en droog bij temperaturen tot 23 graden in het binnenland. In de Kempen wordt het nog een graadje warmer.