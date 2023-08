Opgelet voor phishingmails over staatsbon

Op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld wordt elke 2,5 seconde een bestelling geplaatst voor de nieuwe staatsbon. Met nog een dag te gaan, is al een bedrag van 16,1 miljard euro opgehaald. Dat succes trekt ook mensen met slechte bedoelingen aan: het Agentschap waarschuwt voor phishingmails die circuleren rond het thema van de staatsbon. ‘Zelf sturen we geen mails uit en we roepen ook iedereen op om waakzaam te zijn voor mogelijke fraude’, klinkt het donderdag.

Ook bankenfederatie Febelfin waarschuwt voor fraudeurs die inspelen op het nieuws, en delen via sociale media een voorbeeld van zo’n phishingmail.

Als u phishingberichten herkent, mail ze dan ook naar verdacht@safeonweb.be, van het Centrum voor Cybersecurity. Hun geautomatiseerde systemen halen de malafide berichten eruit en geven die informatie door aan de bedrijven achter webbrowsers, die ze dan blokkeren.

Wie nog wil inschrijven op de staatsbon, doet dat rechtstreeks op de website van de overheid of via de dertien deelnemende banken. Via de overheid zelf kan het nog tot en met donderdag, bij de banken kan ook nog vrijdag ingeschreven worden.