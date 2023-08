280.000 euro cash gevonden bij zoon van Europarlementslid Marie Arena

Bij de zoon van Europarlementslid Marie Arena (PS) is voor 280.000 euro aan contant geld gevonden. Het is onduidelijk of er een link is met het Qatargate-schandaal.

Volgens informatie van de krant Le Soir werd de som op 19 juli door de politie gevonden tijdens een huiszoeking. Volgens de Franstalige krant vonden die dag zes huiszoekingen plaats bij personen dicht bij Arena. Ook bij de socialiste zelf zou een huiszoeking hebben plaatsgevonden.

Het is onduidelijk of er een link is met Qatargate. In dat schandaal worden verschillende Europarlementariërs ervan verdacht grote sommen geld te hebben aanvaard van de landen Qatar en Marokko in ruil voor tussenkomsten en besluitvorming in hun voordeel.