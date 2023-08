Mustii voor België naar Eurovisiesongfestival

Op het Eurovisiesongfestival 2024, dat plaatsvindt van 7 tot 12 mei in het Zweedse Malmö, neemt Thomas Mustin, alias Mustii, de honneurs waar voor ons land. België is daarmee traditiegetrouw weer het eerste deelnemende land dat zijn kandidaat bekendmaakt. De song die hij gaat brengen, kiest de RTBF pas later.

Mustin is schrijver, componist, zanger en acteur. In het theater speelde hij al Hamlet, en hij heeft ook een hoofdrol op zijn actief in de Franse film Je voulais juste rentrer chez moi uit 2017, naar het waargebeurde verhaal van een jonge Fransman die het slachtoffer werd van een gerechtelijke dwaling. In Vlaanderen is hij vooral bekend van de tv-reeks La trêve, die op Canvas en op Netflix liep. In 2019 won hij de Magritte (de belangrijkste filmprijs in Franstalig België) voor beste belofte.

Onder de naam Mustii bracht hij al twee popalbums uit en stond hij op festivals als Les Ardentes en Les Nuits Botanique. Hij verkocht al drie keer de Ancienne Belgique uit en won de doorbraakprijs op de D6bels Music Awards, de Franstalige tegenhanger van de MIA’s.

In 2024 brengt Mustii een nieuw album uit, keert hij op televisie terug als jurylid in Drag race Belgium, is hij te zien in de bioscoop in La nuit se traîne, naast Romain Duris en Sam Louwyck, en zal hij België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.