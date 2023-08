Al voor meer dan 16 miljard euro ingeschreven op staatsbon

Via de financiële instellingen werd er de eerste vier dagen 8.712.524.100 euro opgehaald. Rechtstreeks, via de Grootboeken, gaat het tot woensdagmiddag om 7.418.128.000 euro, zegt het Agentschap van de Schuld woensdagmiddag in een toelichting.

‘Sinds de start van de campagne wordt gemiddeld elke 2,5 seconde een bestelling geplaatst’, illustreert het Agentschap. Op sommige momenten versnelt dit zelfs tot 1 per seconde. Concreet gaat het voor de Grootboeken om 215.534 inschrijvingen, voor een gemiddeld bedrag van meer dan 34.000 euro.

Van de 7,4 miljard euro aan inschrijvingen via de website van de overheid, is nog maar 4,2 miljard effectief gestort. Mogelijk hebben een aantal personen dus zowel via de overheid als via de banken proberen in te schrijven. Het duurt meestal een dag vooraleer de overheid het geld ontvangt.

De staatsbon brengt pas rente op vanaf maandag 4 september wat betekent dat het reëel nettorendement iets lager is dan de beloofde 2,81 procent. De staatsbon is hoe dan ook een verpletterend succes dat niemand zag aankomen. Wie nog wil inschrijven kan dit op de website van de overheid nog tot en met donderdag, bij de banken kan ook nog vrijdag ingeschreven worden.

Verschillende banken bieden nu tijdelijk zelf 2,81 procent netto en soms zelfs iets meer door tijdelijk de rentes op hun termijnrekening op één jaar fors te verhogen tot boven de 4 procent bruto. In dat rijtje is nu plots ook Crelan bijgekomen. Bij Crelan was er ontevredenheid bij de beleggers dat Axa Bank, met wie Crelan fuseert, wel een competitief eigen product kon aanbieden en Crelan niet.

Het Agentschap merkt nog op dat zijn website woensdag net voor de middag eventjes kampte met een technisch probleem. Maar dat is intussen verholpen, klinkt het. ‘De teams van het Agentschap leveren een enorme inspanning. Maar helaas is het onmogelijk geworden om op alle mails te antwoorden.’

Tegelijk waarschuwt het Agentschap voor phishingmails die circuleren rond het thema van de staatsbon. ‘Zelf sturen we geen mails uit en we roepen ook iedereen op om waakzaam te zijn voor mogelijke fraude.’