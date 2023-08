Australië wil oorspronkelijke bewoners meer politieke rechten geven

Krijgen de aboriginals in Australië meer politieke rechten over zaken die hen rechtstreeks aanbelangen? Daar lijkt het op, nu een referendum is aangekondigd voor 14 oktober.

Premier Anthony Albanese kondigde het referendum aan en riep de Australiërs op om ‘voor’ te stemmen. Dat lijkt al een indicatie over de uitkomst ervan.

‘Jullie krijgen de kans om ja te zeggen tegen een idee waarvoor de tijd gekomen is ‘, zei hij. ‘Dit is de gelegenheid om ons land samen te brengen en te verbeteren. Het is een idee dat van de bevolkingsgroepen zelf komt.’ Die groepen - de aboriginals en de bewoners van Straat Torres - vertegenwoordigen een klein miljoen van de 25 miljoen inwoners van het land.

Geleden van 1977

De Australiërs zelf zijn zoals steeds verdeeld over het idee. Het is van 1977 jaar geleden dat een referendum in het land nog een positieve uitkomst kreeg. Het laatste referendum dateert van 1999 toen het idee werd verworpen om de monarchie af te schaffen.

Australië is het enige land dat nog nooit een overeenkomst sloot met zijn originele bewoners.

Opdat het voorstel aanvaard zou worden, moet (uiteraard) meer dan vijftig procent voor het voorstel stemmen. Bovendien moet ook een meerderheid worden behaald in minstens vier van de zes Australische staten. Dat ligt nog moeilijker.

Het nieuwe orgaan, een adviesraad, met de vertegenwoordiging van de oorspronkelijke bewoners, zou voorstellen kunnen doen aan het Australische parlement, maar bindend zijn die voorstellen niet.

Oppositieleider Peter Dutton zegt dat het voorstel te weinig concrete informatie bevat. Hij beweert dat het de Australiërs nog meer zou verdelen op ‘racistisch vlak’. Anderzijds wordt hij er langere tijd van beschuldigd om foutieve informatie te verspreiden.