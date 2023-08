Sven Pichal onder elektronisch toezicht geplaatst

Radiomaker Sven Pichal (44) wordt onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist. Het parket kan nog in beroep gaan. ‘We bekijken of we dat zullen doen’, zegt woordvoerder Kristof Aerts.

De 44-jarige Sven Pichal, een van de boegbeelden van VRT, werd vorige donderdag thuis in het centrum van Antwerpen opgepakt in een onderzoek van het Antwerps parket naar het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik. De onderzoeksrechter plaatste hem vrijdag onder aanhoudingsmandaat en liet hem opsluiten in de gevangenis van Turnhout.

Woensdag verscheen de radiomaker voor de raadkamer, bijgestaan door zijn advocaten Walter Damen en Davina Simons.

‘De raadkamer heeft beslist dat de verdachte onder elektronisch toezicht geplaatst wordt’, zegt het parket. Dat betekent dat Pichal zijn voorhechtenis thuis mag verder zetten. Het parket kan nog wel in beroep gaan tegen die beslissing. In dat geval komt de zaak binnen twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

De advocaten van Pichal wilden geen commentaar kwijt.

Er zijn in totaal vijf dossiers die voortkomen uit dezelfde aangifte. Midden augustus werd een 34-jarige Antwerpenaar als eerste opgepakt en aangehouden, hij zit nog in de cel. Pichal en een derde verdachte werden vandaag door de raadkamer onder elektronisch toezicht geplaatst. Een vierde man is vrij onder voorwaarden, een vijfde verdachte mocht na verhoor beschikken. ‘Het onderzoek loopt volop verder’, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts.