8 klapzoenen voor Het Theaterfestival

Last van fomo? Geen nood, onze podiumrecensenten maken dat je geen enkele must-see in theater, opera, circus en dans mist.

Performance Narcosexuals Dries Verhoeven

In The narcosexuals voert theatermaker Dries Verhoeven zeven naakte mannen op die zich uitleven met seksueel druggebruik. Als toeschouwer ben je voyeur bij deze ongelofelijke orgie van geilheid, intimiteit en eenzaamheid in een verlaten bungalow. Must-see!

Nog te zien van 7 t.e.m. 11 september op locatie in Brussel.

Lees de recensie.

Dans Mimi's shebeen Alesandra Seutin/Vocab Dance

Met haar visueel en muzikaal indrukwekkende eerbetoon aan de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder Miriam ‘Pata Pata’ Makeba zet choreografe Alesandra Seutin zich op de kaart als KVS-gezicht. Jazzzangeres TutuPuoane kroont zich tot een waardige erfgenaam van Makeba.

Nog te zien op 7 en 8 september in KVS (Brussel).

Lees de recensie.

Jeugdtheater Een leuk avondje uit Jetse Batelaan/Theater Artemis, hetpaleis, het Zuidelijk Toneel

Jetse Batelaan doet het weer. Hij brengt een heerlijke anti­musical, met de allures van Frozen en de gravitas van Inside out. De Nederlandse jeugdregisseur toont wat er gebeurt als we emoties onderdrukken. Heerlijk hoe hij altijd ruimte laat voor anarchie in de zaal, hoe strak zijn ­stukken ook in elkaar zitten.

Nog te zien op 9 en 10 september in KVS (Brussel).

Lees de recensie.

Theater Voorjaarsontwaken Wolf Wolf

Wat krijg je als je de hitserie Euphoria en kwieke acteurs loslaat op een oude Duitse schooltragedie? Lentefris theater. Deze productie toont de vijf vaste ­leden van Wolf Wolf, dat in 2019 het ­Theaterfestival haalde met zijn afstudeervoorstelling Who’s afraid of Virginia Woolf. Voorjaars­ontwaken is véél, maar vooral een staalkaart van een groep multitalenten.

Nog te zien op 10 en 11 september in Zinnema (Brussel).

Lees de recensie.

Theater De uitnodiging Laura Van Dolron

Al zeventien jaar stonden theatermaakster Laura van Dolron en dierenactivist Mark Kulsdom op elkaars radar, maar nu pas werd het liefde. Op het podium vertellen ze hun verhaal, met troost en tips over hoe je weer springt na een scheiding. ‘Ik ben dankbaar dat anderen hem vroeger gekust en vastgehouden hebben.’

Nog te zien op 12 en 13 september bij Bronks (Brussel).

Lees het interview.

Theater Analoog Willem De Wolf en Louis Janssens

Jong en ouder, Vlaams en Nederlands, gay en hetero, opgegroeid in een artistiek nest en een communistisch gezin: op het eerste gezicht kunnen Louis Janssens (27) en Willem de Wolf (61) niet meer van elkaar verschillen. Toch vonden ze elkaar. In dit kleine juweeltje vertellen ze elkaars verhaal, vol geestige scènes en intellectueel plezier.

Nog te zien op 14 en 15 september in Bronks (Brussel).

Lees de recensie.

Dans Vanthorhout Alexander Vantournhout/not standing

Alexander Vantournhout zou je een eigentijdse Thor kunnen noemen. Dankzij een jarenlange training in circus en gevechtsport is zijn ijzersterke lichaam de personificatie van mannelijke oerkracht geworden. Precies dat beeld ontmantelt de choreograaf in VanThorhout. Het maakt zijn nieuwe solo tot een slimme (zelf)kritiek die stereotiepen rond toxische mannelijkheid.

Nog te zien op 16 en 17 september in CC De Factorij (Zaventem).

Lees de recensie.

Dans Darkmatter Cherish Menzo/Grip en Frascati Producties

In Darkmatter werkt de jonge choreografe Cherish Menzo (deel van Jan Martens’ gezelschap Grip) verder aan haar onderzoek naar de beeldvorming van het zwarte lichaam. Darkmatter is een ontregelende trip door de duisternis. Met haar zilverkleurige grillz en Marilyn Manson-achtige kleurlens jaagt Menzo je zo de stuipen op het lijf. Ongetwijfeld één van de hoogtepunten van het jaar.

Nog te zien op 16 en 17 september in Zinnema (Brussel).

Lees de recensie.