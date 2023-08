Fietsconstructeur Ridley woedend omdat Lotto-Dstny contract opzegt

Lotto-Dstny reed de voorbije twaalf seizoenen met fietsen van Ridley, maar nu komt het tot een breuk met het Limburgse merk. ‘Onze samenwerking stopt eind dit jaar’, bevestigt Lotto-Dstny-ceo Stéphane Heulot, die de komst van Orbea nog niet wereldkundig wil maken. ‘We stappen over naar een nieuw fietsenmerk. Niet zozeer omdat we niet tevreden zijn over de kwaliteit van de Ridley-fiets. We kiezen voor een ander merk omdat we ons financieel willen verbeteren. Dat is nodig om onze huidige kern te kunnen behouden.’

Hoewel Heulot aangeeft dat de kwaliteit niet in vraag wordt gesteld, zijn er wel bedenkingen rond de levertermijnen en de ontwikkeling van de nieuwste modellen. Bovendien is niet iedereen honderd procent tevreden over de kwaliteit. Onder meer Arnaud De Lie, het nieuwe speerpunt van de ploeg, liet uitschijnen dat hij op beter materiaal hoopte. Het contract met De Lie werd onlangs verlengd tot 2026.

De Lie als breekijzer

In een persbericht reageert Jochim Aerts, ceo van de Belgian Cycling Factory, behoorlijk woedend op de breuk: ‘Eind mei werden in de pers al zaken gemeld waarbij de ceo van Lotto-Dstny beweerde dat de fietsen van Ridley niet Pro Tour-waardig zouden zijn (dit jaar rijdt Lotto geen ProTour, maar de ambitie om terug te keren is er wel, red). Vooral over de nieuwe tijdritfiets zouden twijfels bestaan. Merkwaardig wanneer je ziet hoeveel wedstrijden Arnaud De Lie wint op onze nieuwe Falcn en wanneer je leest dat Alec Segaert op 16 september 2022 naar aanleiding van het tekenen van een profcontract stelt dat de nieuwe Ridley-tijdritfiets zeker een rol gespeeld heeft in zijn beslissing.’

Volgens Aerts is de opzegging van het contract een gevolg van het openbreken van de overeenkomst met De Lie, waar budget voor nodig was. Budget dat eerst bij Belgian Cycling Factory werd gezocht. Aerts: ‘De nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, Karel Van Eetvelt, liet me verstaan dat een verdere samenwerking mogelijk zou zijn als wij extra sponsoring zouden geven. De gezondheid van ons bedrijf is me steeds heilig geweest en een leidraad in mijn beleid. Wat men vroeg, zou onze toekomst in het gedrang kunnen brengen. In de zoektocht naar extra budget werd er dus voor geopteerd om de lopende overeenkomst te verbreken en in zee te gaan met een nieuwe partner.’

Schade

Aerts bekijkt welke stappen hij kan zetten. ‘Ik betreur ten zeerste dat om financiële redenen een jarenlange en succesvolle samenwerking wordt opgezegd. De ploeg vergeet welke investeringen wij deden opdat de renners ook volgend jaar op meer dan competitief materiaal zouden kunnen meestrijden op het hoogste niveau.’