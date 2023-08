Inflatiedaling zet niet door

De snelle daling van de inflatie die zich in de eerste maanden van dit jaar voordeed, lijkt voorbij. De inflatie is in augustus nauwelijks gedaald. In juli was dat ook al het geval. Het cijfer komt uit op 4,09 procent, een marginale wijziging ten opzichte van juli (4,14 procent) en juni (4,15 procent). In januari was de inflatie nog bijna dubbel zo hoog.

Dat de daling van de inflatie zich niet voortzet, komt doordat de lagere energieprijzen en de hogere voedingsprijzen elkaar min of meer in evenwicht houden. Maar ook de kerninflatie, waar energie en verse voeding uit gefilterd zijn, blijft ongeveer constant. Die bedroeg in augustus 7,70 procent, tegenover 7,88 procent in juli.

Belangrijk is ook dat het dempende effect van de stookoliepremie op de inflatie verdwenen is. Daardoor staat huisbrandolie nu bovenaan de lijst van producten die het afgelopen jaar het sterkst in prijs gestegen zijn. Dit product is 35,6 procent duurder dan in augustus vorig jaar. De rest van de top-10 wordt vrijwel volledig gevuld door voedingsproducten, met uitzondering van hout dat ook sterk in prijs gestegen is. Suiker, diepvriesvis en diepvriesgroenten, eieren en aardappelen zijn meer dan 20 procent in prijs gestegen.