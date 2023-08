Europa importeert helft van Russisch lng: ‘Ze keuren oorlog af, maar vullen Poetins zakken’

Dat België een belangrijke afnemer van Russisch lng is (hier een lng-fabriek op het schiereiland Jamal), heeft te maken met de lng-terminal in Zeebrugge. — © getty

Ondanks alle sancties vloeien er nog altijd miljarden Europees geld naar het Kremlin. Dat blijkt uit een inventarisatie van de lng-handelsstromen door de ngo Global Witness. Het aandeel van Europa in de Russische lng-export groeit gestaag, zo blijkt daaruit. Dit jaar werd voor het eerst meer dan de helft van alle Russische lng naar EU-lidstaten verscheept. Het ging om 52 procent. Vorig jaar was dat 49 procent, in 2021 39 procent. Na China zijn Spanje en België de belangrijkste bestemmingslanden. In 2021 stond België wereldwijd nog op de zevende plaats op de ranglijst van importeurs van Russisch lng.

Het is al langer geweten dat België een belangrijke afnemer van Russisch lng is. Dat heeft te maken met de lng-terminal in Zeebrugge. Fluxys heeft in 2014 een langlopend contract afgesloten met de aardgasproducent Yamal om de terminal twintig jaar lang beschikbaar te houden voor Russische lng-schepen. Het overgrote deel van het aangevoerde gas wordt vanuit Zeebrugge weer doorgevoerd naar landen buiten Europa. Gas staat niet op de lijst producten waarvoor sancties van kracht zijn. Sommige Europese landen, zoals Oostenrijk, kopen nog op grote schaal Russisch gas aan dat via pijpleidingen wordt aangevoerd.

Eerder dit jaar kwam de denktank Bruegel ook al met een rapport over de Europese import van Russisch vloeibaar gas. Greenpeace kaartte het probleem al in februari aan. De toestand is gênant voor Europa, dat enerzijds alles in het werk stelt om Oekraïne te steunen in haar strijd tegen de Russen, en het Kremlin financieel wil droogleggen. Europees Commissaris Kadri Simson heeft lidstaten al gevraagd geen nieuwe lng-contracten meer te sluiten met Russische bedrijven. De Spaanse minister van Energie Teresa Ribera noemde de huidige situatie ‘absurd’. Volgens Global Witness zijn TotalEnergies en Shell belangrijke kopers van Russisch lng.

‘Russisch gas kopen heeft dezelfde impact als Russische olie kopen. De oorlog in Oekraïne wordt ermee gefinancierd, en elke euro betekent meer bloedvergieten’, benadrukt Jonathan Noronha-Gant, campagneleider fossiele brandstoffen bij Global Witness. ‘Europese landen keuren de oorlog af, maar vullen Poetins zakken’.

In de totale export van fossiele brandstoffen uit Rusland heeft lng wel maar een klein marktaandeel, zo blijkt uit de Russia Fossil Tracker van het Centre for Research on Energy and Clean Air, een in Finland gevestigd onderzoekscentrum. Rusland verdient meer aan de export van olie, steenkool en geraffineerde olieproducten. De EU importeert nu veel minder fossiele brandstoffen uit Rusland dan voor de inval.