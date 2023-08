Enkel noodnummer 100 werkt nog niet

Bij een noodgeval contacteer je best rechtstreeks de lokale politiezone, de brandweer of medische diensten. In Brussel zijn er alternatieve nummers.

Voor het Brussels Gewest is de algemene vervanglijn het volgende telefoonnummer: 02/207.30.43.

Voor mobiele provider Proximus: 0471512857.

Voor mobiele provider Orange: 04711512858.

Voor mobiele provider Base: 0471512859.