Giuliani verkoopt penthouse in Manhattan voor 6,5 miljoen dollar: ‘Hij is bijna failliet’

‘Een overvloed aan zonlicht, een mooie bibliotheek, hoge plafonds.’ Op de site van het prestigieuze Sotheby’s prijkt een wel heel bijzonder pand. Niemand minder dan Rudy Giuliani, de voormalige advocaat van Donald Trump, verkoopt zijn optrekje aan de Upper East Side. Voor die locatie, vlak bij Central Park en luxueuze boetieks als die van Oscar de la Renta, valt de prijs eigenlijk best mee.

Wordt de prijs gedrukt door Giuliani’s gehavende reputatie, of ligt het toch aan het interieur? — © Sotheby’s

De voormalige burgervader van New York kan elke dollar gebruiken. In de rechtbank zei Giuliani dat hij door alle juridische kosten blut is. ‘Hij is bijna failliet’, bevestigde zijn advocaat Adam Katz. Volgens Katz kon zijn cliënt zelfs de telefoonrekening niet meer betalen. Giuliani klopte al aan bij zijn goede vriend Trump, maar die stond niet te springen om te helpen. Dus moet de vastgoedportefeuille wat uitgedund worden.

Giuliani kocht het penthouse in 2002, na zijn ambtstermijn als gewaardeerde burgemeester. Altijd bleef hij verknocht aan Manhattan. Nu loopt Giuliani er wellicht minder graag in de kijker. Gelukkig kan hij nog altijd terecht in zijn huis in The Hamptons en heeft hij nog twee stekjes in Palm Beach om te ‘golfen en ontspannen’, vertelde hij aan The New York Daily News.