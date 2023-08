Tegenstanders beloven nu al nieuw beroep tegen stadionplannen Club Brugge

Een nieuwe vergunningsaanvraag, een nieuwe procedureslag. Club Brugge is nog niet thuis in een stadion van 40.000 mensen, want een handvol buurtbewoners in Sint-Andries geeft nu al aan dat het bij goedkeuring in beroep gaat. Onder hen ook Toon Van Moerbeke (67), die in februari al eens overstelpt werd door haatreacties. ‘Er is helemaal niets veranderd aan die plannen.’

Hij verstopt zich niet. Ook niet toen hij in februari als protesterende buurtbewoner in het oog van een blauw-zwarte storm terechtkwam. Dinsdagavond trok Toon Van Moerbeke plichtbewust naar het infomoment dat Club Brugge organiseerde in Jan Breydel. Waar de (licht) gewijzigde plannen werden toegelicht in aanloop naar een nieuwe aanvraag in september. Fans die hadden gehoopt dat tegenstanders van het project daar het licht zouden zien: jullie kijken beter even weg.

‘Voor mij is er niets veranderd. Het hele plan rond mobiliteit en veiligheid slaat nog steeds nergens op’, zegt Van Moerbeke. ‘Weet je: 27 jaar geleden beloofde burgemeester Dirk De fauw (CD&V), toen nog schepen, bij de uitbreiding van Olympia dat er in de buurt niet geparkeerd zou mogen worden. Op matchdagen staat de Lange Molenstraat nog steeds vol foutparkeerders. De politie laat begaan en handhaaft niet. Hoe kan ik dan geloven dat een blauwe zone voor buurtbewoners volgens het nieuwe plan zou marcheren?’

Als Club straks een nieuwe omgevingsvergunning krijgt van Vlaanderen, volgt er sowieso beroep, zegt Van Moerbeke. ‘Zonder twijfel: wij gaan door. Twee van de zestien beroepsindieners hebben zich ondertussen teruggetrokken en zijn verhuisd naar Frankrijk. Waarom denk je? Ze hebben mij ook verteld dat hun huis 30 procent minder waard was.’ Zo’n beroepsprocedure bij de Raad van Vergunningsbetwistingen zou opnieuw voor een jaar vertraging zorgen. Club weet dat het, zelfs bij een vergunning, nog minstens drie seizoenen vastzit in Jan Breydel. ‘Nogmaals: ik heb niets tegen Club Brugge. Maar zo’n mastodont hoort hier gewoon niet thuis.’

Van Moerbeke deed de mensen van Club dinsdag naar eigen zeggen een voorstel. ‘Waarom voeren ze dat mobiliteitsplan nu niet uit? Overtuig mij dat het werkt en dat het haalbaar is. En dan is er voor mij geen probleem. Volgens de mensen van Club gaat dat niet en zijn er eerst nieuwe randparkings nodig. Maar alle parkings die in het nieuwe plan werden opgenomen, zijn van derde partijen en liggen er nu al.’

Ook het feit dat de stad Brugge een lokale verordening aanpaste om het stadion mogelijk te maken, stoot hem tegen de borst. ‘Dus we gaan zomaar regels beginnen aanpassen à la tête du client? Dat is pas een precedent.’ Pas op: de buurtbewoner kan bepaalde aspecten van het plan wél appreciëren. ‘Die parkomgeving: dat zou een meerwaarde zijn voor Sint-Andries. Daar gaan we niet flauw over doen. Maar mensen staren zich daar nu blind op.’

Waarde schatten

‘Indien ons beroep niets oplevert en het stadion er komt, gaan we juridisch afdwingen dat Club een plaatsbeschrijving van àlle woningen in de omgeving moet laten opstellen. En moet het de waarde van die huizen ook voor én na de werken laten schatten. Bij eventuele waardevermindering kunnen we Club dan aansprakelijk stellen. Of dat niet héél vergaand is? Wees gerust: we winnen zo’n zaak altijd.’