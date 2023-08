‘De inspecteur’, programma van Sven Pichal, wordt afgevoerd

Tot vorige maandag stond in het zendschema van Radio 2 nog steeds De inspecteur ingepland. Vanaf 31 augustus zou het radioprogramma van Sven Pichal uit zijn zomerslaap ontwaken. De eerste uitzending zou in het teken staan van het nieuwe schooljaar. Nadat de presentator eind vorige week werd opgepakt en in de gevangenis belandde, heeft de VRT beslist het programma af te voeren.

In de plaats daarvan komt er morgen een extra lange ochtendshow. Sharon Slegers trekt Sta op met Radio 2 door van 6 tot 10 uur. Daarin neemt ze afscheid van de zomervakantie. Ze geeft praktische tips en tricks bij de start van het nieuwe schooljaar.

De VRT breekt met het programma De inspecteur. Die merknaam was door de gebeurtenissen verbrand. ‘De komende weken gaan we met het team hard werken aan een nieuw consumentenprogramma’, zegt nethoofd Rino Ver Eecke. ‘Het bevat opnieuw heel veel bruikbare en concrete tips rond verschillende consumentenzaken. Vanaf oktober zal het tussen 9 en 10 uur op Radio 2 te horen zijn.’

In afwachting is het de luisteraar die in september Radio2 muzikaal stuurt. In Radio 2 Kick-Start zal Benjamien Schollaert tussen 9 en 10 uur hun favoriete songs draaien. Informatie en topics rond consumenten komen aan bod bij Radio 2 Ann&Daan en bij Radio 2 Spits.

Vandaag beslist de raadkamer of Sven Pichal verder aangehouden blijft.