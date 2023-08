Prigozjin in alle stilte begraven, ‘afscheid duurde hooguit 40 minuten’

Wagner-leider Jevgeni Prigozjin is volgens de Wagnergroep gisteren begraven in een buitenwijk van Sint-Petersburg. Door mist te spuien over de locatie trachtte het Kremlin te vermijden dat grote massa’s opdaagden voor de begrafenis, aldus the New York Times.

Zo aanmatigend Jevgeni Prigozjin, hoofd van huurlingenleger Wagner, bij leven was, zo discreet verliep zijn begrafenis gisteren in de buitenwijken van Sint-Petersburg op een groen kerkhof. Een week geleden kwam de beruchte leider om bij een vliegtuigcrash, nadat hij twee maanden geleden met troepen richting Moskou was opgerukt om Poetins positie uit te dagen.

De begrafenis vond ver weg van alle camera’s plaats, in schril contrast met de brutale stijl waarmee de Wagner-baas zijn reputatie – in Rusland en ver daarbuiten – opbouwde als meedogenloze en ambitieuze leider. Volgens een medewerker van het kerkhof woonden maximaal 30 vrienden en familieleden de begrafenis bij, aldus het onafhankelijke nieuwsagentschap Agentstvo. Het afscheid zou hooguit 40 minuten geduurd hebben.

Besloten kring

De hele dag gonsde het van de geruchten over de locatie van de begrafenis op Telegram, waarbij soms correcte maar even vaak foutieve informatie verspreid werd. De misinformatie en geheimdoenerij over de begrafenis was volgens the New York Times een poging van het Kremlin om zichtbare publieke steun voor Prigozjin, twee maanden na zijn muiterij, te voorkomen.

Rond 17.00 uur gisternamiddag stuurde Prigozjins persdienst uiteindelijk het bericht uit dat de Wagnerbaas vier uur eerder was begraven op het Porokhovskoye Kerkhof in het oostelijke deel van Sint-Petersburg, aldus the New York Times. ‘Het afscheid van Yevgeny Viktorovich vond plaats in besloten kring. Wie hem vaarwel wil zeggen, kan het Porokhovskoye-kerkhof bezoeken’, klonk het kort in het bericht. De informatie over de begrafenis kon niet onafhankelijk gecheckt worden aldus de NY Times nog, want zodra het bekend raakte was het kerkhof al omsingeld door honderden politie-agenten en troepen van de nationale garde. Het enige dat zichtbaar was van het graf was een grote Russische vlag, een Wagnervlag en een houten kruis.

Bewondering

Ondanks zijn meedogenloze aanpak werd Prigozjin door behoorlijk wat Russen bewonderd voor hoe hij zijn troepen inzette in de oorlog tegen Oekraïne en voor zijn openlijke kritiek op de tekortkomingen van het Russische leger. De voorbije dagen legden bewonderaars veel bloemen neer voor Prigozjin in Moskou, Sint-Petersburg en elders.

Eind juni rukte Prigozjin met zijn troepen op richting Moskou, een mars die hij 200 kilometer voor het einddoel afbrak. Twee maanden later stortte een jet met aan boord Prigozjin en nog andere toplui van het Wagner-huurlingenleger neer waarbij alle tien inzittenden omkwamen. Hoewel het nog steeds onduidelijk is waardoor het vliegtuig crashte, hebben westerse functionarissen al geopperd dat het waarschijnlijk is dat Poetin erachter zit als wraak voor de muiterij. Gisteren reageerde de woordvoerster van het Witte Huis in de tot nu scherpste woorden op die mogelijkheid dat de Russische president Vladimir Poetin de hand had in de dood van Prigozjin. ‘We weten allemaal dat het Kremlin een lange geschiedenis heeft van het doden van zijn opposanten. Het is erg duidelijk wat hier gebeurd is.’

Het Kremlin heeft de suggestie dat Poetin het bevel tot zijn dood gaf als wraak voor de muiterij in juni afgedaan als ‘een absolute leugen’. De Russische president was gisteren – zoals verwacht – niet aanwezig op de begrafenis.