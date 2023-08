Opvoeder van Hasselts internaat geschorst voor mogelijke zedenfeiten

Het internaat in Hasselt. — © sven dillen

De opvoeder in een internaat in Hasselt werd gefilmd terwijl hij aan het ondergoed van een leerling rook.

Het parket van Limburg is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke zeden­feiten van een opvoeder van internaat De Mix in Hasselt. De man werd gefilmd terwijl hij aan het ondergoed van een leerling rook. De opvoeder werd preventief geschorst, bevestigt het Limburgse parket. Het internaat behoort tot de Scholengroep Go Next.

Een van de leerlingen van het internaat had gemerkt dat er verschillende zaken in zijn kamer verplaatst waren. Omdat de jongen zich niet veilig voelde, plaatste hij op eigen initiatief een camera in zijn kamer, waardoor de man gefilmd werd terwijl hij aan het ondergoed rook.

De jongen stapte naar zijn ouders die op hun beurt de directie van de scholengroep op de hoogte brachten. De scholengroep schorste de opvoeder en bracht het parket op de hoogte.

Inbeslagname

Het openbaar ministerie bevestigt dat er een pv is opgesteld over de feiten en dat er een huiszoeking heeft plaatsgevonden bij de man. Daarbij werd computermateriaal in beslag genomen. Zolang het onderzoek loopt, mag de opvoeder het internaat niet meer betreden.

De scholengroep kwam eerder dit jaar in het nieuws nadat leraars van de Sportschool geschorst werden wegens homo­fobe opmerkingen over leerlingen in een chatgroep.(blg)