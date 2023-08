Nicole de Moor (CD&V): ‘Ik wil geen kinderen in kartonnen dozen zien’

‘Extreem problematisch’ en ‘onaanvaardbaar’: binnen de federale regering is duidelijk niet iedereen het eens met de beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) om alleenstaande mannen niet langer asielopvang aan te bieden. ‘De federale staat moet zijn verplichtingen nakomen jegens alle asielaanvragers’, aldus vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo).

Maar in De ochtend op Radio 1 verdedigt De Moor de beslissing. ‘We geven al langer prioriteit aan gezinnen met kinderen. Maar we zien nu de laatste periode weer een stijging van mensen die asiel aanvragen. Om te vermijden dat we de komende periode gezinnen met kinderen niet meer kunnen opvangen, heb ik beslist dat we alleenstaande mannen tijdelijk niet zullen opvangen.’

Op de wachtlijst staan nu al zo’n 2.000 alleenstaande mannen, aldus de staatssecretaris. ‘Maar er komen ook elke dag kinderen toe in ons land, met of zonder ouders. Ik wil vermijden dat we binnenkort in ons land kinderen in een kartonnen doos moeten zien.’

De staatssecretaris erkent dat iedereen recht heeft op opvang en dat ons land dus verplicht is om ook aan alleenstaande asielzoekers opvang aan te bieden. ‘Maar ik vind het moeilijk om telkens weer te moeten horen dat ons land niet aan de verplichtingen voldoet. Als alle landen van Europa hun deel van de inspanningen zouden doen, zouden we niet in deze situatie zitten.’

Extra opvangcapaciteit creëren ziet ze niet meteen gebeuren. ‘Iedereen heeft het afgelopen jaar kunnen zien hoe moeilijk het is om nog opvangcentra te openen.’

Opnieuw tentjes?

Ook vanuit de Brusselse regering kwam er kritiek op haar beslissing. Afgelopen winter moest de stad Brussel nog asielzoekers laten opvangen in een hotel (dat op Vlaams grondgebied lag), nadat asielzoekers hun toevlucht hadden gezocht tot kraakpanden en tentjes aan het kanaal. De Moor ontkent niet dat er opnieuw zo’n situatie kan ontstaan. Maar volgens de staatssecretaris loopt de samenwerking met Brussel nu ‘zeer goed’. ‘Ik heb afgelopen periode zeer goed samengewerkt met het Brussels Gewest. Ik heb recent beslist om de noodopvang in Brussel uit te breiden. We blijven met hen samenwerken.’

Nochtans was Brussels minister Bernard Clerfayt (Défi) al scherp voor de beslissing. ‘De regering-De Croo laat duizenden asielzoekers in de Brusselse straten en stations ronddwalen.’

De Belgische overheid is al duizenden keren veroordeeld voor de Brusselse arbeidsrechtbank omdat ze mensen de plek niet aanbiedt zoals het internationaal recht voorschrijft. De Moor heeft altijd geweigerd om de dwangsommen die daarmee gepaard gaan te betalen.