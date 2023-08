Greet Minnen klopt Venus Williams in US Open

Greet Winnen na haar overwinning tegen tennislegende Venus Williams in de eerste ronde van de US Open. — © Getty Images via AFP

In een prestigieus duel in het Arthur Ashe Stadium in New York heeft de Belgische Greet Minnen (WTA 97) de Amerikaanse legende Venus Williams (WTA 410) verslagen in twee sets. Het was de eerste keer dat de 26-jarige Minnen en de intussen 43-jarige Williams het tegen elkaar opnamen. De Kempense had zich via de kwalificaties geplaatst voor de hoofdtabel. Met Venus Williams trof ze de toernooiwinnares van 2000 en 2001. De oudste Williams zus had een wild card gekregen voor het toernooi.

De 26-jarige Minnen was bijzonder blij met het resultaat. ‘Er werd me verteld dat Venus hier in 1997 al in de finale had gespeeld, terwijl ik nog maar net geboren was, zei ze op de baan na de kwalificatie. ’Het was ongelooflijk om het tegen zo’n legende op te nemen.’ Minnen was onder de indruk van de ‘fantastische slagen en ongelooflijke opslag’ van Williams. Zelf probeerde ze agressief te zijn, Williams zoveel mogelijk te laten lopen en zelfs een paar dropshots te distilleren, wat ze niet gewend was. ‘Mijn hart ging tekeer in de laatste game.’

Zevenvoudig Grand Slam-winnares Williams had na afloop lof voor onze landgenote. ‘Er was geen enkele slag die ze niet aankon. Zelfs als ik echt geweldige ballen sloeg, won ze of maakte een dropshot, dus ik denk niet dat ik slecht speelde. Ik denk dat het gewoon één van die dagen was waarop je gewoon pech hebt.‘

Minnen betrad het stadion voor de allereerste keer in haar carrière. ‘Ik hoop dat ik de kans krijg om er nog veel wedstrijden te spelen’, aldus de Kempense. Het beste resultaat van Minnen op Flushing Meadows is een derde ronde. Die haalde ze in 2021. Greet Minnen speelt in de tweede ronde tegen het Kroatische 21e reekshoofd Donna Vekic (WTA 22) of de Amerikaanse qualifier Sacha Vickery (WTA 204). Deze overwinning geeft haar alvast veel vertrouwen.