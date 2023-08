Regenzone trekt over het land

Woensdagochtend trekt een storing met lichte tot matige regen vanaf het westen door ons land. In de namiddag bereikt die het oosten. Na deze storing wordt het weerbeeld wisselvallig met enkele buien, eventueel met een donderslag, maar soms ook opklaringen. Het is koel voor de tijd van het jaar bij maxima tussen 15 en 19 graden.

Woensdagavond is het wisselend bewolkt met soms buien. ‘s Nachts neemt de buienneiging af en ontstaan er lage wolken in de Ardennen. De minima dalen naar waarden tussen 7 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan zee.

Donderdag is het eerst wisselend bewolkt met kans op een bui. In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het westen met op het einde van de namiddag en ‘s avonds stilaan regen. Donderdagnacht valt er vrij veel regen. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden.

Vrijdag blijft een regenzone waarschijnlijk golven over onze streken. Het wordt dan overwegend zwaarbewolkt met in sommige streken vrij veel neerslag. De temperaturen schommelen tussen 17 en 20 graden.