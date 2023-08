Florida maakt zich op voor ‘extreem gevaarlijke orkaan’ Idalia

NOAA verwacht dat Idalia een orkaan van de vierde categorie (op een schaal van vijf) zal zijn wanneer ze in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) aan land komt. Er worden rukwinden verwacht tot 251 kilometer per uur. Waarschijnlijk zal vooral het noordoosten van de staat getroffen worden, met name de regio die lokaal bekend staat als de Big Bend.

Zeker anderhalf miljoen Amerikanen moeten uit voorzorg hun huis verlatenen gouverneur Ron DeSantis maande hen op een persconferentie aan dit ook vooral te doen: ‘Blijf de storm niet thuis uitzitten, want de kans is groot dat er dan morgenochtend geen tijd meer is om te vluchten. De tijd dringt’.

De luchthavens Tampa International Airport en St. Pete Clearwater International Airport worden gesloten en enkele attractieparken van Disney blijven woensdag dicht. Bruggen door heel Florida worden afgesloten voor verkeer zodra er windstoten boven de 65 kilometer per uur gemeten worden.

Maandag en dinsdag (lokale tijd) trok Idalia over Cuba en heeft daar voor flinke wateroverlast gezorgd. Duizenden mensen moesten geëvacueerd worden uit ondergelopen dorpen en huizen.

Gourverneur DeSantis waarschuwde inwoners van de gebieden die mogelijk getroffen zullen worden door Idalia nog specifiek voor het brandgevaar van elektrische auto’s. ‘Elektrische voertuigen kunnen in brand vliegen als ze in zout water terechtkomen’, zei hij tijdens een briefing over de weersomstandigheden.

Wanneer elektrische auto’ in brand vliegen is volgens DeSantis geen sprake van ‘een normale brand’ en daarnaast zijn deze branden ‘zeer moeilijk te blussen’, voegde hij daar nog aan toe. Om zijn woorden kracht bij te zetten haalde hij een voorbeeld aan van een man wiens elektrische auto vorig jaar in de nasleep van een orkaan in brand vloog, waarna zijn huis eveneens afbrandde.