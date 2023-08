Vincent Janssen bezorgde Antwerp vorige week een krappe bonus. In Athene moet de ‘Great Old’ de kwalificatie over de streep trekken. — © isosport

In tropische omstandigheden in Athene zoekt Antwerp vandaag de toegang tot de groepsfase van de Champions League (21 uur). ‘Rationeel bekeken is dat natuurlijk waanzin.’