Eerste bezwaarschriften tegen Ventilus lopen binnen

Tot 27 oktober kunnen West-Vlamingen hun vragen, opmerkingen en vooral bezwaren tegen Ventilus indienen bij het Vlaamse departement Omgeving. Zolang loopt het openbaar onderzoek naar de hoogspanningslijn, die tot doel heeft de elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland te vervoeren en het elektriciteitsnet te versterken, vooral dan in West-Vlaanderen zelf.

Magnetisch veld

Volgens Ann Heylens, woordvoerster van het departement, waren de eerste drie bezwaarschriften dinsdagmiddag al ingediend. Het valt te verwachten dat het er over een kleine twee maanden veel meer zullen zijn.

In de smalle strook onder de hoogspanningslijn waar het magnetisch veld minimaal 0,4 microtesla bedraagt, staan 190 huizen. 0,4 microtesla wordt uit voorzorg gezien als de bovengrens voor langdurige blootstelling. In een strook van 100 meter rond Ventilus staan ongeveer duizend woningen, ook op plaatsen waar nu al een hoogspanningslijn ligt.

Vlaams Belang roept iedereen op een bezwaarschrift in te dienen om de Vlaamse regering een signaal te geven. De partij blijft aandringen op een volledig ondergrondse hoogspanningslijn, al is al herhaaldelijk uit onderzoek gebleken dat die geen haalbare kaart is.

Het openbaar onderzoek is een onderdeel in de procedure van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Grup), dat bepaalt waar Ventilus kan komen en welke voorschriften in acht genomen moeten worden. Dat gebeurt langs bestaande en nieuwe hoogspanningslijnen, grotendeels bovengronds maar ook een stuk onder de grond.

In juli heeft de Vlaamse regering dat Grup al voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek is dan de volgende stap. Na het openbaar onderzoek moet de Vlaamse regering de bezwaren onderzoeken, wat tot een aanpassing van het plan kan leiden. Nadien volgt de definitieve vaststelling van het ruimtelijk plan.

Compensaties

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft al aangegeven dat ze eerst duidelijkheid wil over de compensaties die de omwonenden kunnen ontvangen. De Vlaamse regering heeft vorig jaar van netbeheerder Elia bijkomende inspanningen geëist vooraleer ze Ventilus goedkeurt. Zo wil ze dat de zone waarin mensen hun woning of bedrijf vrijwillig kunnen verkopen aan Elia wordt uitgebreid van 35 meter naar 100 meter en dringt ze ook aan op hogere compensatievergoedingen voor (landbouw)bedrijven en inwoners die in de buurt blijven wonen.

Een definitieve vaststelling van het ruimtelijk plan kan er voor de Vlaamse excellenties pas komen als de verruimde compensaties er komen. Dat hangt af van het overleg tussen energieregulator Creg en netbeheerder Elia dat nog aan de gang is.

Als het ruimtelijk plan eindelijk definitief is, betekent dat nog niet het einde van de procedure. In een volgende fase moet er ook nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor de werken. Zowel tegen het Grup als tegen de vergunning zijn juridische procedures mogelijk.