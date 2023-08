Florida verplicht deel van inwoners te vluchten voor orkaan Idalia

Idalia begon als tropische storm, maar groeide in de nacht uit tot een orkaan. Dat zegt het Amerikaanse centrum voor orkanen (NHC). Ze wordt snel intenser en zou wel eens een extreem gevaarlijke orkaan worden voor ze de kust bereikt, klinkt het. Dat betekent dat Idalia sterker is dan categorie drie op de schaal van Saffir-Simpson, die tot vijf gaat.

Gouverneur DeSantis riep mensen uit lagergelegen gebieden aan om te vertrekken. ‘Als je gevraagd is om te vertrekken, dan moet je dat nu doen’, zei hij. 22 van de 67 lokale overheden hebben minstens een deel van de inwoners opdracht gegeven te vertrekken.

Volgens de laatste metingen van het NHC bevindt Idalia zich op 440 kilometer kilometer ten zuidwesten van Tampa. Er razen winden tot 140 kilometer per uur. Op woensdag zal de orkaan vanuit de Golf van Mexico delen van Florida en het zuiden van de staat Georgia treffen.

De overheden in de regio zijn erg op hun hoede. Het pad dat Idalia zal afleggen wordt slechts zelden door orkanen getroffen, waardoor het moeilijk in te schatten is hoe zwaar de schade zal zijn.

Of de evacuatie verplicht is, hangt af van waar iemand woont. In sommige gebieden is vertrekken ook verplicht voor mensen die verblijven in woningen die mogelijk niet tegen de storm bestand zijn. Op sommige plaatsen gaan overheidsdiensten daarom van deur tot deur om de bewoners aan te zetten te vertrekken. Inwoners krijgen de raad in noordwestelijke richting te vertrekken.

Noodtoestand

Idalia teisterde al de westkust van Cuba. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde maandag de noodtoestand af voor de staat Florida. Dat moet de federale hulpverlening makkelijker maken in de aanloop naar de komst.

Ook elders worden maatregelen afgekondigd. Zo heeft hebben ook de staten Georgia en North-Carolina de noodtoestand uitgeroepen. In de golf van Mexico zijn de boorplatformen van Chevron uit voorzorg ook al ontruimd.