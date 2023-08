Hoekstra krijgt toch klimaatportefeuille van Von der Leyen

De voorzitter van de Europese Commissie zet door en draagt de christendemocraat Wopke Hoekstra voor als Commissaris voor klimaatactie, ondanks het verzet van de linkerflank van het Europees Parlement (EP). Na de sociaaldemocraten vindt ook de radicaal-linkse fractie dat Hoekstra onmogelijk de grote schoenen zal kunnen vullen van Frans Timmermans, die vorige week terugkeerde naar de Nederlandse politiek en bij de verkiezingen de lijst van PvdA/GroenLinks zal trekken.

De tegenstand heeft te maken met het feit dat Hoekstra een topper is binnen het CDA, dat in het Europees Parlement het voortouw nam tegen de natuurherstelwet van Timmermans. Het CDA maakt deel uit van de EVP-fractie, die zich steeds meer als een koele minnaar van de Green Deal gedraagt.

Maar in zijn interview met Von der Leyen ‘beloofde Hoekstra een ambitieus klimaatbeleid voort te zetten en daarbij een sociale balans in stand te houden’, zei ze achteraf. Zijn ervaring als minister van Financiën en Buitenlandse Zaken wordt ‘een sterke troef’ voor het Europees klimaatbeleid in de aanloop naar de internationale klimaattop COP28 in december en de klimaatfinanciering. Bovendien is de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de Green Deal al uit de portefeuille van Timmermans gehaald en bij Maros Sefcovic gelegd. ‘Wij gaan onze ambities inzake klimaat niet afzwakken, anders schieten we onszelf in de voet’, zei de Slovaak gisteren.

Toch belooft de hoorzitting van Hoekstra in het EP zeer pittig te worden. ‘Hij moet zelf hopen dat hij de klimaatportefeuille niet krijgt’, zei Kathleen Van Brempt (Vooruit) toen bekendraakte dat de Nederlandse regering Hoekstra voordroeg als opvolger van de sociaaldemocraat Timmermans.

Een eventuele verwerping van zijn kandidatuur ‘in eerste zit’ en een herexamen vallen niet uit te sluiten. Als het EP ook dan tegenstemt, wordt het vrijwel onmogelijk voor Von der Leyen om Hoekstra aan boord te houden. Het overkwam de Franse kandidate Sylvie Goulard in 2019 bij de start van deze Commissie.