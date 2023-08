Willie J Healey funkt je zomer op

Willie J Healey is een snoepje voor indiepopfreaks. Op zijn derde album surft hij op een zomerse funkvibe voorzichtig naar een breder publiek.

WILLIE J HEALEY Bunny Yala!

Willie J Healey wordt gekoesterd door artiesten als Florence Welch en Alex Turner, maar die kushandjes heeft de Britse singer-songwriter nooit kunnen verzilveren. Tot nog toe bleef hij een cultsnoepje voor indiepopfreaks. Zijn derde album zal daar niet meteen iets aan veranderen, maar het brengt wel soelaas nu het einde van de zomer ons met de blues probeert op te zadelen. ‘I woke up smiling/ Thinking of you’, zet de albumopener meteen de toon, ‘I was so burned out/ But now I’m brand new’. En zo voel je je ook wanneer je naar zijn klaterende liedjes luistert, die verder niet gespeend zijn van een bitterzoete blik op het leven. Healey stopt zijn melodieën hier en daar een zonnige funkvibe toe die je zo naar de seventies van Sly and the Family Stone katapulteert. In ‘Thank you’ en ‘Dreams’ oogt die hommage het fraaist, met dank ook aan maatje Jamie T. Ooit ambieerde Healy een bokscarrière. Toen hij na zijn debuut door zijn label onverhoeds werd gedumpt, hing hij even in de touwen. Met dit album veert hij weer recht. (tzh)