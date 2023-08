Ashnikko daalt diep af in rauwe emoties

ASHNIKKO Weedkiller Warner

Na haar succes op Tiktok (‘Daisy’) en haar presence als apocalyptische schikgodin op Rock Werchter, heeft Ashton Nicole Casey – aka Ashnikko – haar debuutalbum klaar. Het concept over haar strijd tegen een door machines verwoeste wereld dient zowel haar ecologische bezorgdheid als haar persoonlijke, feministisch gekleurde missie. In de tirade ‘You make me sick’ stelt de 27-jarige zich voor hoe ze als een monster haar ex vermaalt (‘You don’t know your way around a pussy’), en in ‘Cheerleader’ rekent ze af met jeugdfrustraties (‘Hate me ‘cause I’m beautiful, bitch, I don’t like you either’). Klinken dergelijke seksueel dooraderde teksten eerst giftig en ongecontroleerd, dan groeit de metaalkleurige punkinslag geleidelijk aan in het gehoor als voldragen en gelaagd. Op het einde kiest Ashnikko, die duidelijk bij M.I.A. te leen ging, ervoor om vanuit haar panseksuele kijk de liefde te omarmen. ‘Dying star’, met Ethel Cain, is dan een warme thuiskomst in een nieuwe wereld, na een helse dagreis door de nacht.(vpb)