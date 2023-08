Jaimie Branch: testament van een jazzpunker

Wat een natuurkracht was Jaimie Branch. Op deze indrukwekkende posthume cd kunnen we daar een laatste keer van genieten.

Jaimie Branch Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)) International Anthem

In de weken voor haar totaal onverwachte overlijden nam Jaimie Branch een nieuw album op. Haar bandleden en nabestaanden hebben alles nu afgewerkt, op de manier die zij zou hebben gewenst.

Het is een indrukwekkende brok muziek geworden. Branch (ze werd slechts 39) speelt alweer met de attitude van een punker, niet alleen als ze haar trompet zo fel laat schallen, maar ook als ze zingt. Zoals in ‘Burning grey’, negen minuten muzikale opwinding, waarin de haar zo typerende zin ‘don’t forget to fight’ weerklinkt. Branch mengde altijd al jazz met van alles en nog wat, en dit keer komt in ‘The mountain’ zowaar ook country voorbij, een bewerking van ‘Comin’ down’ (een nummer van Meat Puppets) die bassist Jason Ajemian zingt.

Dit album heeft wel meer verrassingen in petto, zoals de plechtige openingsminuten die erg dreigend klinken – alsof de band al wist welk drama zou volgen. ‘Take over the world’ is dan weer een koortsige muzikale trip, bruisend van energie. Er is ook uitbundigheid – ‘Baba Louie’ klinkt erg feestelijk. Indrukwekkend allemaal, en o zo jammer dat we deze prachtige muzikante voor altijd moeten missen. (pdb)