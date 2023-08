De Moor laat geen alleenstaande mannen meer toe in asielopvang: ‘Dit is extreem verontrustend’

‘Geen gemakkelijke beslissing, maar een noodzakelijke’, klinkt het op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Ze heeft Fedasil laten weten dat ze geen alleenstaande mannen die asiel aanvragen, meer mogen opvangen. Uit de prognoses blijkt dat er meer families met kinderen zitten aan te komen en die hebben prioriteit.

‘Ik wil niet achter de feiten aanlopen, en neem daarom de beslissing nu al om alle beschikbare plaatsen voor gezinnen met kinderen voor te behouden’, zegt De Moor. ‘Het hoge aantal asielzoekers dat de aflopen twee jaar naar ons land kwam, weegt nog steeds op het opvangnetwerk. We blijven nieuwe centra openen, maar iedereen heeft het afgelopen jaar gezien hoe moeilijk is het is om opvang te creëren. Ik wil absoluut vermijden dat kinderen op straat terechtkomen.’

Ze wijst erop dat België al veel asielzoekers opvangt. ‘Dat gaat echt niet langer, voor dit jaar zijn er 19.000 asielzoekers in België die zich registreerden ten opzichte van 1.500 in Portugal, een land met een gelijkaardig inwonersaantal.’

De maatregelen die De Moor in haar migratiedeal wist in de wacht te slepen hebben volgens haar kabinet ‘een totale explosie’ voorkomen, maar de migratiedruk over heel Europa is met 30 procent gestegen. Die mensen komen nu ook in België aan.

‘De minister negeert de spelregels van de democratie’, reageert advocate Marie Doutrepont van het kantoor Progress Lawyers, die samen met twee collega’s al de deurwaarder naar De Moor stuurde. ‘Dit is extreem verontrustend. We weten dat er geen voldoende opvangplekken zijn, maar het is kortzichtig om niet verder te denken dan die vaststelling. We verkiezen het dat deze mannen op straat belanden in plaats van onderdak krijgen. En als ze verblijven in een kraakpand, krijgen ze ook onder hun voeten van De Moor. We zijn ten einde raad’.

Dwangsommen

Er staan zo’n tweeduizend mensen op de wachtlijsten van Fedasil. Ondertussen is de Belgische overheid al duizenden keren veroordeeld voor de Brusselse arbeidsrechtbank omdat ze die mensen de plek niet aanbieden zoals het internationaal recht voorschrijft. De Moor heeft altijd geweigerd om de dwangsommen die daarmee gepaard gaan te betalen. Het leidde ertoe dat er al deurwaarders langskwamen op haar kabinet en bij Fedasil om goederen in beslag te nemen. Dat zal met deze noodgreep van De Moor niet beteren.

De Moor wijst erop dat zaken als de Europese migratiedeal en de overeenkomst met Tunesië op langere termijn wel hun vruchten zullen afwerpen, maar dat zulke zaken tijd kosten. Het belooft nog een barre winter te worden in Brussel.