Enthousiaste Roma-fans verwelkomen Lukaku met open armen

Romelu Lukaku (30) is door een massa fans ontvangen bij AS Roma. Honderden supporters stonden de Rode Duivel dinsdagavond op te wachten toen hij landde in Italië.

Romelu Lukaku zette omstreeks 17.30 uur voet aan de grond in Italië om er zijn transfer naar AS Roma definitief af te ronden. Enkele duizenden supporters stonden de aanvaller van de Rode Duivels op te wachten op de luchthaven in Ciampino nabij Rome, zo blijkt uit beelden op sociale media.

Lukaku was in Zaventem vertrokken met een privéjet die werd bestuurd door Roma-voorzitter Dan Friedkan. Bij aankomst in Rome zwaaide de volledig in het zwart geklede spits breed lachend naar de vele tifosi.

De 30-jarige Lukaku zal na het afleggen van zijn medische testen een huurovereenkomst van een seizoen ondertekenen bij AS Roma, dat hem overneemt van Chelsea.